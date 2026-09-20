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Politica· 1 min citire

Petrișor Peiu, despre Siegfried Mureșan: ”Se va face de râs dacă ne va cere voturile”

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat20 sept. 2026, 07:46
Actualizat20 sept. 2026, 07:51
SursăRealitatea PLUS

Petrișor Peiu a declarat sâmbătă, în direct la Realitatea PLUS, că Siegfried Mureșan, premierul desemnat să formeze noul Guvern, ”se va face de râs” dacă va solicita voturile parlamentarilor AUR. Liderul senatorilor AUR a subliniat că Mureșan nu își dorește funcția de prim-ministru, întrucât ar risca să își piardă postul de la Bruxelles.

Petrișor Peiu: ”Siegfried Mureșan s-ar face de râs dacă ne-ar contacta”

”S-ar face de râs dacă ne-ar contacta. Eu vreau să vă spun un lucru foarte simplu: eu sunt absolut convins că dânsul nu-și dorește să fie prim-ministru. Tocmai de aia a făcut tot ce a putut să blameze și PSD-ul și AUR în toate felurile, astfel încât să închidă orice cale de dialog”, a declarat Petrișor Peiu, la Realitatea PLUS.

Petrișor Peiu: ”Nicușor Dan va mai trage un glonț înainte de anticipate”

Liderul senatorilor AUR este de părere că Siegfried Mureșan nu își dorește funcția de premier și că desemnarea sa face parte dintr-un joc politic.

”Dânsul nu dorește să-și părăsească culcușul cald de la Bruxelles pentru situația complicată din România. Nici nu-și pune problema să fie desemnat prim-ministru.

Este un joc. Sunt convins că Nicușor Dan va mai trage un glonț, adică va mai desemna un premier înainte de a se gândi serios la anticipate”, a mai spus acesta.

Mai mult, Petrișor Peiu a ținut să precizeze faptul că ”din punctul de vedere al dobânzilor plătite, suntem în junk de mult.”

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