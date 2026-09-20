Petrișor Peiu, despre Siegfried Mureșan: ”Se va face de râs dacă ne va cere voturile”

Publicat 20 sept. 2026, 07:46 Actualizat 20 sept. 2026, 07:51 Sursă Realitatea PLUS

Petrișor Peiu a declarat sâmbătă, în direct la Realitatea PLUS, că Siegfried Mureșan, premierul desemnat să formeze noul Guvern, ”se va face de râs” dacă va solicita voturile parlamentarilor AUR. Liderul senatorilor AUR a subliniat că Mureșan nu își dorește funcția de prim-ministru, întrucât ar risca să își piardă postul de la Bruxelles.

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