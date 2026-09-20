Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Petrișor Peiu, despre Siegfried Mureșan: ”Se va face de râs dacă ne va cere voturile”
Publicat20 sept. 2026, 07:46
Actualizat20 sept. 2026, 07:51
SursăRealitatea PLUS
Petrișor Peiu a declarat sâmbătă, în direct la Realitatea PLUS, că Siegfried Mureșan, premierul desemnat să formeze noul Guvern, ”se va face de râs” dacă va solicita voturile parlamentarilor AUR. Liderul senatorilor AUR a subliniat că Mureșan nu își dorește funcția de prim-ministru, întrucât ar risca să își piardă postul de la Bruxelles.
Citește și
- 09:04 Lia Olguța Vasilescu, nou atac în scandalul formării Guvernului: ”Haștagiștii dau vina pe mine dacă nu trece Guvernul”
- 08:42Gheorghe Piperea: ”Noul Guvern este un fel de USR pe steroizi. AUR nu votează Siegfried Mureșan”
- 08:20Siegfried Mureșan: ”Premierul Ilie Bolojan a aprins lumina în cămara cu șmecherii”
- 21:45Nicușor Dan a semnat decretul prin care îl desemnează premier pe Siegfried Mureșan -SURSE
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News