Mai multe familii de români din Olanda au rămas pe drumuri după ce șase case în care locuiau au luat foc, în satul Velp, situat la est de Arnhem, în municipiul Rheden. Majoritatea dintre ei nu erau acasă, se aflau în concediu.

Incendiul de pe Willemstraat din Velp a izbucnit chiar înainte de ora 6 dimineață. Acolo locuiesc mai mult de 50 de români și polonezi. Când au sosit pompierii, flăcările cuprinseseră deja clădirea. Potrivit martorilor oculari ar fi fost două explozii, potrivit stiridiaspora.ro.

Sursă Foto: nos.nl

Potrivit datelor de la municipalitatea Rheden, la adresa respectivă sunt înregistrate 13 persoane, potrivit reprezentantului pompierilor sosiți la fața locului, Rene Bierman.

„Auzim povești că uneori 30 până la 50 de persoane sunt înăuntru. Dar acum nu erau în interior întrucât este timpul vacanțelor și majoritatea erau plecați”, a mai spus Bierman.

„Este posibil ca incendiul să fi izbucnit de la un grătar care mocnea”, spun autoritățile. Pompierii au confirmat că „unele fațade sunt pe cale să se prăbușească”.

Pompierii nu au putut să evalueze pagubele imediat și nici nu au putut să verifice dacă mai erau oameni în case. Acoperișul a două dintre cele șase case afectate a fost distrus complet.

#brand in #velp aan de #willemstraat. Het is best heftig. Verschrikkelijk om zo wakker te worden. Wat naar voor de bewoners van dit huis. pic.twitter.com/R00KfVg4jr