Fermierii s-au resemnat și sunt conștienți că nu mai pot salva culturile. Aceștia speră că după această perioadă neagră își vor putea permite să înființeze culturile de toamnă.

Seceta le dă bătăi de cap și crescătorilor de animale. Nici aceștia nu reușesc să-și recupereze investițiile.

„De plouat nu plouă, pe urmă plouă, lucerna nu s-a făcut. Numai bani, bani. La un moment dat renuntam ce sa facem”, spune un localnic.

Canicula a provocat un fenomen neobișnuit, care îi îngrijorează pe localnici. O parte din râul Călmățui, care traversează localitatea Smeeni a secat.



„Părerea mea este că aici este un dezastru ecologic ce se întâmplă în zona Smeeniului. Multi zic ca in amonte se iriga. Daca mergem si poate cercetam in fata poate chiar gasim fermieri care isi iriga culturile. Ii inteleg, si-au pus baza in Calmatui, dar oare daca ei iriga si opresc cursul acestui rau ce se intampla mai departe? Nu moare tot? ”, spune fermierul.





Singura speranță a fermierilor sunt compensațiile de aproximativ 200 de euro pe hectar, pe care ar trebui să le primească în scurt timp.

