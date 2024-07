"Daca aveti copii carora li se pare brusc amuzant sa isi bage vreun piciorus / deget / orice_alta_parte_a_corpului in apa lacului din Tineretului, sa stiti ca poate fi mai periculos decat o supa de bacterii.

S-a descaltat si a bagat un picior in apa si in 1 secunda a inceput sa tipe..nici nu ne-am prins in prima instanta ce era creatura care a sarit din apa sa o muste.