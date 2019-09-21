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Pericolele pentru sănătate la care te expui în fiecare zi în care faci duș

Pericolele pentru sănătate la care te expui în fiecare zi în care faci duș

Pericolele pentru sănătate la care te expui în fiecare zi în care faci duș

Scris deIulian Marin
Publicat21 sept. 2019, 08:57
Actualizat21 sept. 2019, 08:50

De mici suntem &icirc;nvățați c&acirc;t de important este pentru sănătatea noastră să ne păstrăm corpul curat. &Icirc;nsă, specialiștii au descoperit o serie de pericole la care te expui atunci c&acirc;nd folosești dușul.

Nu e niciun secret faptul că întreaga planetă este acoperită de microbi, așa că un nou studiu arată că nu ar trebui să ai prea multe pretenții de la duș, deoarece în spatele jetului de apă se pot ascunde alți microbi. Mai exact, specialiștii au descoperit că microbacteriile sunt cele mai frecvente bacterii întâlnite în capetele de duș.

Microbii care se ascund în dușul tău și despre care nu știai nimic până acum

„Există o lume microbiană fascinantă în capul tău de duș la care poți fi expus de fiecare dată când faci baie", a declarat Noah Fierer. „Majoritatea microbilor sunt inofensivi, iar studiul ne ajută să înțelegem cum acțiunile noastre – de la sistemele de tratare a apei pe care le folosim, până la materialele din instalațiile sanitare – pot schimba fața acestor comunități microbiene".

În cadrul studiului, specialiștii au folosit tehnologia de secvențiere a ADN-ului, pentru a afla care sunt zonele cele mai afectate de aceste microbacterii. Astfel, au descoperit că microbacteriile au fost mai abundente în dușurile care primesc apă de la sursa municipală.

Studiul mai arată și că populația din California de Sud, Florida și New-York, unde aceste microbacterii se află în cantități mai mari, este expusă unui risc mai mare de a dezvolta boli pulmonare.

Iar dacă ai impresia că microbacteriile nu au cum să-și facă apariția și în dușul tău, deoarece îl dezinfectezi foarte bine, află că acestea sunt rezistente la dezinfectanții pe bază de clor.

În plus, cercetătorii au descoperit mai multe microbacteri în dușurile metalice decât în cele din plastic, deci materialul ar putea juca un rol în dezvoltarea comunităților bacteriene.

Sursa

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