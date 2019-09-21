Pericolele pentru sănătate la care te expui în fiecare zi în care faci duș

Publicat 21 sept. 2019, 08:57 Actualizat 21 sept. 2019, 08:50

De mici suntem învățați cât de important este pentru sănătatea noastră să ne păstrăm corpul curat. Însă, specialiștii au descoperit o serie de pericole la care te expui atunci când folosești dușul.

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