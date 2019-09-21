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Pericolele pentru sănătate la care te expui în fiecare zi în care faci duș
Pericolele pentru sănătate la care te expui în fiecare zi în care faci duș
Publicat21 sept. 2019, 08:57
Actualizat21 sept. 2019, 08:50
De mici suntem învățați cât de important este pentru sănătatea noastră să ne păstrăm corpul curat. Însă, specialiștii au descoperit o serie de pericole la care te expui atunci când folosești dușul.
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