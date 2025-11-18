"În urma schimbului de informații și date referitoare la incendiul produs la nava care transporta GPL, aflată la acostare în portul Ismail, Ucraina, formulăm următoarele precizări: Analiza de risc, coroborată cu informațiile oficiale transmise de autoritățile ucrainene, indică faptul că incendiul a fost stins, iar situația nu mai prezintă niciun pericol pentru populație. Prin urmare, începând cu ora 14.00, locuitorii din satul Plauru se pot întoarce la domiciliu", au transmis reprezentanții DSU.

Reamintim că în această dimineață s-a permis deja revenirea acasă a locuitorilor din Ceatalchioi.

Măsura evacuării celor două localități din jude\"ul Tulcea a fost dispusă pentru protejarea locuitorilor, a persoanelor care tranzitau zona expusă riscului și pentru prevenirea unor situații de urgență generate de o eventuală agravare a contextului, risc care la acel moment era unul semnificativ.

"Structurile Ministerului Afacerilor Interne mulțumesc locuitorilor pentru înțelegerea față de măsurile adoptate și pentru cooperarea cu autoritățile centrale și locale.

De asemenea, ne exprimăm recunoștința față de cei care au fost nevoiți să își părăsească locuințele într-un timp foarte scurt. Înțelegem dificultatea situației prin care au trecut și apreciem faptul că au înțeles că siguranța lor este prioritară", mai arată sursa citată.