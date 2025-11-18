"Având în vedere situația de la granița României cu Ucraina, înregistrată în proximitatea localității Plauru, județul Tulcea, stadiul actual este următorul:

Serviciile de urgență și de intervenție ucrainene au intervenit permanent pentru limitarea efectelor negative produse la nava afectată astfel că, în cursul nopții trecute, în zona portului Ismail a fost adusă o navă de mare capacitate care a refulat apă asupra tancurilor navei afectată, fiind astfel diminuat semnificativ pericolul unei potențiale situații de urgență cu efecte grave asupra localităților învecinate.

În acest moment, la bordul navei de transport GPL se observă un focar activ pentru care autoritățile ucrainene intervin.

În urma analizei de risc, a informațiilor primite de la omologii ucraineni a fost luată decizia ca începând cu ora 09:00 ordinul de evacuare a populației din satul Ceatalchioi să înceteze. Astfel, cei 231 de locuitori care s-au autoevacuat ori au fost evacuați cu mijloacele Ministerului Afacerilor Interne se pot întoarce la casele lor", au transmis, marți dimineață, reprezentanții DSU. Atac aerian rusesc cu DRONE în proximitatea Dunării, la granița cu România: a fost emis RO-Alert. Precizările MApN

Potrivit sursei citate, o potențială situație de risc generată de incendiul de la bordul navei a fost evaluată ca fiind "una foarte scăzută" pentru zona localității Ceatalchioi, însă rămâne una ridicată pentru localitatea Plauru. Mai exact, o parte din cantitatea de gaz s-a consumat prin ardere, în acest moment fiind vizibilă doar "o singură flacără asupra căreia autoritățile ucrainene acționează".