"În urma atacului cu drone desfășurat pe teritoriul Ucrainei, în cursul nopții trecute, o navă încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări în zona localității Ismail. Având în vedere proximitatea față de teritoriul României și natura încărcăturii, autoritățile au realizat o primă evaluare a situației.

Ținând cont de specificul materialelor aflate la bord și de posibilitatea propagării efectelor, autoritățile locale, în coordonare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne cu rol în gestionarea unor astfel de situații de urgență, au decis evacuarea preventivă a persoanelor și a animalelor aflate în apropiere, măsură menținută până la eliminarea oricărui risc pentru populație", au transmis reprezentanții ISU Tulcea.

Totodată, a fost activat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) pentru monitorizarea evoluției situației și coordonarea tuturor măsurilor necesare.

În plus de asta, pentru evaluarea la fața locului și monitorizarea riscurilor, o autospecială din cadrul Detașamentului de Pompieri a fost trimisă în zonă, echipajul executând misiuni de recunoaștere, monitorizare și sprijin operativ.

Misiunea este în desfășurare, spun autoritățile cu atribuții în domeniu. Acestea au transmis și un mesaj populației în care îndemână la calm și să urmeze indicațiile echipajelor de intervenție.