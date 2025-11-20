Austeritate este doar în casele românilor, nu și la Primăria Capitalei și la primăriile de sector. Anul acesta autoritățile aruncă cu bani de sărbători. Bucureștiul va fi orașul cu șase târguri de Crăciun. Doar trei dintre ele vor costa 3 milioane de euro. O sumă uriașă având în vedere că în ultimele luni Guvernul a tăiat dramatic din veniturile românilor, iar de la 1 ianuarie urmează noi creșteri de taxe și tăieri de salarii pentru a acoperi datoria publică.