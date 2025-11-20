"În baza Planului Național de Acțiune CONVERSUS, coordonat de către I.G.P.R.-Direcția Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Giurgiu și în comuna Singureni, la persoane cercetate pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor", au transmis reprezentanții IPJ Giurgiu.
În urma perchezițiilor, o armă neletală, despre care există informații că ar fi fost achiziționată din Republica Bulgaria, a fost confiscată.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic și cel al luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS).
Ancheta va continua sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor.