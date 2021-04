Polițiști ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice - Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 au desfăşurat percheziții într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii de producere fără drept de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare.

"La percheziții polițiștii au descoperit o mașină pentru tocat tutun, 2 utilaje pentru confecționat țigarete, mai multe țigarete umplute cu tutun, tuburi goale si o cantitate însemnată de tutun.

Mai multe persoane au fost conduse la sediul Poliției Sectorului 2 pentru audieri.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și Inspectoratelor de Poliție Județene Prahova și Buzău."