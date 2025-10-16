Percheziții de amploare la Spitalul Militar Central din București. Este vizată chiar directoarea unității, prima femeie GENERAL din sistemul medical

Percheziții de amploare la Spitalul Militar Central din București. Este vizată chiar directoarea unității, prima femeie GENERAL din sistemul medical
Percheziții de amploare la Spitalul Militar Central din București. Este vizată chiar directoarea unității, prima femeie GENERAL din sistemul medical
Percheziții la unul dintre cele mai mari spitale din România, dar și la mai multe farmacii: ce caută procurorii
Percheziții de amploare la Spitalul Militar Central din București. Este vizată chiar directoarea unității, prima femeie GENERAL din sistemul medical

Procurorii DNA au descins joi la Spitalul Militar Central „Dr. Carol Davila”, într-un dosar de corupție cu un prejudiciu estimat la peste 8 milioane de lei. Printre persoanele vizate se află generalul cu trei stele Florentina Ioniță, comandant al instituției medicale, potrivit Realitatea Plus. Ioniță este prima femeie general din sistemul medical militar. 

Potrivit sursei citate, sunt derulate percheziții în 19 locații, iar acuzațiile includ abuz în serviciu, complicitate la abuz și uzurpare de calități oficiale, în ceea ce poate fi considerat cel mai mare scandal din istoria medicinei militare.

Procurorii ar avea în vizor o serie de proiecte europene prin care Ioniță — apropiată de foști președinți și premieri — ar fi semnat contracte de achiziții pe sume uriașe, dar sunt cercetate și posibile abuzuri comise sub protecția „secretului militar”.

Aflată la conducerea Spitalului Militar de 11 ani, Florentina Ioniță ar fi cumulat o serie de funcții militare și ar fi plătit inclusiv salarii suplimentare.