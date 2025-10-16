Potrivit sursei citate, sunt derulate percheziții în 19 locații, iar acuzațiile includ abuz în serviciu, complicitate la abuz și uzurpare de calități oficiale, în ceea ce poate fi considerat cel mai mare scandal din istoria medicinei militare.

Procurorii ar avea în vizor o serie de proiecte europene prin care Ioniță — apropiată de foști președinți și premieri — ar fi semnat contracte de achiziții pe sume uriașe, dar sunt cercetate și posibile abuzuri comise sub protecția „secretului militar”.

Aflată la conducerea Spitalului Militar de 11 ani, Florentina Ioniță ar fi cumulat o serie de funcții militare și ar fi plătit inclusiv salarii suplimentare.