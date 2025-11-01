Valul de 22 de decrete de pensionare semnate de Președintele Nicușor Dan vizează nume importante din sistemul judiciar, acoperind instituții cheie la nivel național.

Nume grele părăsesc Justiția: Lista magistraților care se pensionează

Mihail Udroiu – Judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Alexandra Iuliana Rus – Judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Colonel magistrat Gheorghe Prelipcean – Procuror militar șef al Serviciului de urmărire penală din cadrul Secției Parchetelor Militare (PÎCCJ).

Daniela Băloi – Procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ).

Drăgan Adriana-Ligia Drăgan – Prim-procuror cu grad profesional corespunzător PÎCCJ.

Ileana-Mihaela Ancuța – Judecătoare la Curtea de Apel București, cu detașare la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), unde ocupa funcția de șef al Serviciului Sinteze.

Retragerile nu se limitează la București, ci afectează sistemul judiciar în toată țara. Printre instanțele și parchetele din care se pensionează magistrați se numără cele din: Sibiu, Brașov, Botoșani, Timișoara, Argeș, Iași, Constanța, Galați, Mediaș, Alba Iulia, Brăila, Ialomița, Vâlcea și Ploiești.

Datele de retragere din activitate pentru cei 22 de magistrați variază, majoritatea fiind stabilite pentru 1 noiembrie, dar și pentru zile ulterioare, până la 1 decembrie.