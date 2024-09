Umilință fără margini. Punctaj dispărut din anii de muncă

„Când am ieșit la pensie, când mi-a dat cartea de muncă, mi-a dat cu 31 de ani și 11 luni, la care acum, pe decizie, apare 29 de ani și nu știu cât. De ce oare? Ce s-a întâmplat? De ce mi-au luat din ani? Ca să nu îmi mai dea și mie acolo? Să nu-mi mai dea la pensie?

Anii erau trecuți pe cartea de muncă. Chiar am citit câți ani am avut. Nu i-a luat, nu știu de ce mi i-au scos. Probabil că d-aia, ca să-mi dea mai puțin.

Sunt terminată și psihic și mă rog la Dumnezeu să nu ajung să vorbesc ca nebuna sau să nu cad în vreo depresie d-aia urâtă.

Simt că nu mai am putere, vă rog să mă credeți, câte probleme am... de sănătate. Nu am cum să-mi caut sănătatea, că îți trebuie bani pentru așa ceva, vă dați seama! Și nu sunt singura, cred că aproape jumătate sau poate și mai mult din țară. Sunt terminată, chiar nu știu ce soluții să mai găsesc.”, spune bătrâna dezamăgită.