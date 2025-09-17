Profesorul Daniel Martin Simadibrata, de la Universitatea din Indonezia, a studiat de ce poziția în timpul somnului are un impact direct asupra sănătății inimii și stomacului.

Digestia și poziția de somn

Boala de reflux gastroesofagian (GERD) se agravează când acidul din stomac urcă în esofag. Dormitul pe partea stângă, în poziția decubit lateral stâng, menține stomacul sub esofag, ceea ce reduce probabilitatea de reflux.

Cauzalitatea este mai greu de dovedit, dar un studiu din 2023 care a utilizat două eșantioane de randomizare mendeliană a identificat anumite taxoni intestinali care aveau o legătură cauzală cu trăsăturile somnului, inclusiv durata somnului și cronotipul.

Aceste descoperiri susțin ideea că obiceiurile de somn mai bune pot îmbunătăți amestecul de microbi care susțin sănătatea intestinului.

Munca în ture perturbă ritmul circadian, iar stomacul este sensibil la acest ceas. O analiză din 2024 a constatat că cinci din opt studii incluse au raportat un risc mai mare de ulcer peptic la lucrătorii în ture, unele studii arătând o prevalență de peste două ori mai mare față de lucrătorii de zi.

Autorii au solicitat, de asemenea, soluții practice la locul de muncă, cum ar fi programe mai stabile și ore de masă mai bune, pentru a reduce riscul. Acest sfat se potrivește bine cu igiena personală a somnului acasă.

Sănătatea inimii și pozițiile de somn

Pentru persoanele cu insuficiență cardiacă, partea stângă poate fi inconfortabilă din cauza presiunii exercitate de vârful inimii mărit și care bate puternic.

Un studiu clasic din 2001 a constatat că pacienții cu insuficiență cardiacă petreceau aproximativ de două ori mai mult timp pe partea dreaptă decât pe partea stângă sau pe spate, iar partea dreaptă normaliza sistemul nervos autonom dezechilibrat.

Dormitul pe o parte tinde, de asemenea, să reducă sforăitul. Dormitul pe spate poate agrava tulburările respiratorii din timpul somnului, ceea ce solicită inima în timp.

Dacă suferiți de o afecțiune cardiacă sau aveți un dispozitiv implantat, întrebați medicul care este poziția cea mai potrivită.

Multe persoane fără afecțiuni cardiace sau pulmonare se simt bine pe partea stângă pentru reflux și pe oricare dintre părți pentru respirație. Dacă suferiți de apnee în somn pozițională, medicul dumneavoastră specialist în somn vă poate sfătui să dormiți mai mult pe o parte.

Moduri practice de a dormi mai inteligent

Dacă refluxul vă trezește, dormiți pe partea stângă și luați cina cu cel puțin trei ore înainte de culcare. Folosiți o pernă care să vă susțină gâtul și șoldurile, astfel încât coloana vertebrală să rămână în poziție neutră.

