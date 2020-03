Pavel Popescu (PNL): Dumitru Coarnă nu este un sindicalist. Probabil va candida pe listele PSD

"Domnul Coarnă nu este un sindicalist. Probabil va candida pe listele PSD, e dreptul lui s-o faca. Este un om care are o agenda politica foarte bine definita. Si astazi, intr-un eveniment solemn a zis: este evenimentul perfect, cand apare si presedintele Romaniei si ministrul de Interne, ma voi duce cu o vuvuzea, sa apar pe toate posturile de televiziune, ca sa-mi fac putina notorietate, probabil ca voi candida. Asta este domnul Coarnă. Si cu pozitiile lui moderate, care au fost acum cateva luni, astazi devin total irelevante. E pacat ca avem astfel de capetenii de sindicate in Romania, si sunt multe", a declarat Pavel Popescu, in emisiunea "Jocuri de putere", la Realitatea PLUS.

"E un razboi personal pe care-l duce sindicalistul Dumitru Coarnă impotriva actualului ministru de Interne. Mai sunt multe grupari in Ministerul de Interne care sunt inamovibile. Dincolo de schimbatul secretarilor de stat, sunt in spate generalii aia care au diferite zone in atributii care sunt inamovibili. Pe aia nu-i poti misca in veci. Si Dumitru Coarnă pare ca are o agenda politica. Si eu astept peste doua luni de zile sa vedem pe listele cui va candida domnul Coarnă", a spus si jurnalistul Stelian Negrea.

Sindicalistul Dumitru Coarnă a organizat marti un miting ad-hoc al politistilor, marti, in fata Ministerului Afacerilor Interne, cu revendicari financiare pentru politistii care nu-si vor mai putea cumula pensia cu salariul, ca nu sunt bani pentru dotarea politistilor.

Dumitru Coarnă, preşedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC), a lansat mai multe atacuri la adresa ministrului Marcel Vela, de la protestul poliţiştilor din faţa MAI.

Protestul cu vuvuzele a continuat in timp ce presedintele Klaus Iohannis si ministrul de Interne, Marcel Vela, ascultau imnul national. Incidentul a avut loc la prezentarea bilanţului activităţii MAI pe 2019.

"Venim aici dintr-un motiv extrem de simplu. Dl Vela nu respectă legea. Avem multe decizii judecătoreşti prin care trebuie să se pună în executare nişte decizii legate de salarii, pe care dl Vela nu le pune în practică. Una dintre deciziile ÎCCJ este egalizarea salariilor, pentru că avem doi poliţişti care lucrează în acelaşi loc cu salarii diferite. Aşa înţelege dl Vela democraţia. Eu am spus: mă pot aresta, pot face ce vor cu mine, dar vreau să trăiesc într-o ţară în care democraţia să fie bine înţeleasă şi bine aplicată, nu aşa", a declarat, marti, Dumitru Coarnă, la protestul poliţiştilor din faţa MAI.

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, marti, dupa bilantul de la MAI, ca in spatele protestului care a avut in paralel cu prezentarea "este o manevra politica (...) o diversiune". El a spus ca sindicalistii care protesteaza sunt condusi de un pensionar care are venituri mai mari decat salariul ministrului si care are "preocupari electorale". Vela s-a referit astfel la Dumitru Coarnă, liderul SNPPC, despre care a mai afirmat ca "va fi un frumos candidat pentru Parlamentul Romaniei".

Vela a declarat ca unii sindicalisti din MAI cer doar drepturi banesti spunand ca acestia "ar trebui sa se intrebe ce fac ei pentru Romania si pentru minister, in afara de a baga vuvuzele cand se canta imnul national".

Acesta a spus ca a dorit sa discute cu protestatarii - pe care i-a numit "colegi" si nu "angajati" -, insa a acuzat "o opacitate" din partea sindicatului.



"Exista o opacitate din partea conducerii acestui sindicat, vreau sa stie lumea; sunt 16 sindicate in MAI, acest sindicat condus de un pensionar, pentru ca nu este angajatul MAI, este un pensionar al MAI, convinge intr-un mod mai mult sau mai putin profesionist anumiti lideri de sindicat din tara care au venit astazi aici sa ceara un lucru care ieri era stabilit intr-o discutie din cadrul ministerului", a mai spus Vela.

"Problema e următoarea. De la începutul lui februarie am pus în dezbatere un act normativ al Ministerului care să reglementeze ce solicită domniile lor. Aşa cum ştiţi, în urma moţiunii de cenzură care a trecut prin Parlament, eu sunt interimar şi Guvernul e interimar. Ca să putem da o ordonanţă de urgenţă să aplicăm ceea ce solicită dânşii, trebuie ca acest guvern să fie votat săptămâna viitoare în Parlament sau alt guvern care poate aplica această regulă, această doleanţă a domniilor lor”, a precizat Marcel Vela.

Ulterior, Coarnă a respins acuzatiile ministrului si a spus ca ministrul Vela nu intelege sistemul si minte.