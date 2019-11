Patronul firmei care a efectuat deratizările din Timișoara a fost reținut

2019-11-18 16:03:13 Adolf Werner

Imaginati-va ce-ar fi insemnat ca acum, fix inainte de turul 2, sa fii fost guvernul Dancila la butoane cand aceasta nenorocire (care-i cauzata de neglijenta celor care s-au ocupat de dezinsectie) s-a intamplat. Nu doar ca pica guvernul, dar era PSD scos in afara legii, erau expulzati din univers. Am fii fost martorii unor proteste de strada gen #colectiv la patrat. Pentru ca dreapta nu lasa nici un necaz irosit/neexploatat. Multinationalele, ONG-urile, protestatarii si hashtagistii de profesie, #coruptiaucide si altii, toti ar fii fost pe metereze. Fix acelasi lucru s-a intamplat si la clubul ala Colectiv. Cei care au organizat spectacolul (ca si cei care au organizat dezinsectia) nu si-au facut treaba, din lipsa de profesionalism, din prea multa lacomie, etc. Atunci primarul Cristian Popescu (PSD) a fost ridicat de DNA, acum Nicolae Robu (PNL) nici macar nu e intrebat de vorba. Atunci emotia a fost imediat exploatata electoral/politic (cat cinism!!!). Am votat cu Paleologu, dar vazand ca PNL vrea sa scoata in afara legii "ciuma rosie" (PSD) imi amintesc ca la originea numelui de "ciuma rosie" este Die NAtionalsoZIalistische Partei (cunoscut sub numele de NAZI) care a botezat astfel opozitia de atunci, partidul comunist, dupa care l-a scos in afara legii, dupa care a gazat 6 milioane de evrei (holocaustul). Astazi la noi in tara un neamt conduce un partid de dreapta cu mana de fier, iese la pupitru si anunta ca vrea sa scoata PSD (ciuma rosie) in afara legii, dorind probabil sa creeze al 3-lea imperiu. Sa-i spuna cineva ca razboiul s-a terminat acum 74 ani!