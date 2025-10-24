”Dimensiunile impresionante şi copleşitoare ale acestei Catedrale dau mărturie despre importanţa şi amploarea acestor celebrări legate de autodeterminarea şi demnitatea Patriarhiei Române.

Pentru că statutul de Patriarhie al Bisericii Ortodoxe Române este pe deplin în concordanţă cu Autocefalia sa. Ambele reflectă năzuinţele înalte ale Poporului Român şi dăruirea sa faţă de sfânta credinţa creştin ortodoxă, care – chiar şi în ceasurile cele mai întunecate - nu a fost părăsită niciodată de oamenii buni ai acestui pământ atât de bogat şi rodnic din punct de vedere spiritual.

România este plină de sfinţi şi de tradiţii ascetice evlavioase, unice în lumea ortodoxă. Biserica Ortodoxă Română are o istorie profundă, care se întinde până în secolul al III-lea, şi este un izvor de Mucenici, Asceţi şi diferite tipuri de sfinţi (bărbaţi şi femei) ai lui Dumnezeu, aşa cum mărturiseşte şi recenta canonizare, de către Biserica-Mamă din Constantinopol, a patru sfinţi români athoniţi. Bogăţiile teologice ale acestei Biserici sunt recunoscute în întreaga lume, iar lupta ei pentru păstrarea credinţei în timpul regimului comunist a devenit binecunoscută. Aşadar, cu mare nerăbdare pentru zilele de bucurie ce ne stau înainte, şi ca recunoaştere a legăturilor solide dintre Constantinopol şi Bucureşti, îmbrăţişăm cu bucurie şi respect Biserica, pe distinsul său Patriarh, şi pe Nobilul Popor Român, recunoscând lucrările lor minunate care Îl preamăresc pe Dumnezeul nostru Treimic. Şi, lăudând fidelitatea, stăruinţa şi onestitatea acestora, aducem mulţumire lui Dumnezeu Cel Atotputernic pentru zilele extraordinare ale Vizitei noastre în mijlocul vostru”, a declarat Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu.

Patriarhul Daniel l-a întâmpinat la aeroport, unde a afirmat: „Prezenţa Sanctităţii Voastre în mijlocul nostru este un prilej de mare binecuvântare, de bucurie spirituală şi de întărire a comuniunii dintre Patriarhia Ecumenică şi Patriarhia Română. Această prezenţă binecuvântată marchează cea de-a unsprezecea vizită a Sanctităţii Voastre în România, fiind un semn al legăturilor frăţeşti statornice dintre Bisericile noastre. Vizita precedentă a Sanctităţii Voastre în România a avut loc cu prilejul sfinţirii Altarului Catedralei Naţionale, numită şi Catedrala Mântuirii Neamului, în anul 2018, Anul Centenar al Marii Uniri a tuturor provinciilor româneşti într-un singur Stat – Regatul României Mari”.

”În anul 2025, Biserica Ortodoxă Română aniversează 100 de ani de la ridicarea acesteia la rangul de Patriarhie şi 140 de ani de autocefalie, ambele recunoscute oficial prin Tomosurile emise de vrednicii înaintaşi ai Sanctităţii Voastre de la aceea vreme, Patriarhul Ecumenic Vasile al III-lea, în data de 30 iulie 1925 şi, respectiv, Patriarhul Ecumenic Ioachim al IV-lea, în data de 25 aprilie 1885. Şirul de manifestări solemne organizate la Bucureşti în Anul Centenar al Patriarhiei Române culminează în mod providenţial cu slujba sfinţirii picturii în mozaic a Catedralei Naţionale, în ziua de duminică, 26 octombrie, în prezenţa Sanctităţii Voastre. Edificarea şi sfinţirea picturii în mozaic a Catedralei Naţionale, cu hramurile Înălţarea Domnului (Ziua Eroilor) şi Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României, constituie de fapt împlinirea unui ideal naţional de aproape un secol şi jumătate al poporului român (1881-2025). Anul Centenar al Patriarhiei Române este astfel încununat printr-un eveniment de o profundă însemnătate spirituală pentru viaţa Bisericii Ortodoxe Române şi a poporului român drept credincios”, a fost mesajul Patriarhului Daniel.

Liderul BOR a mulţumit Sanctităţii Sale pentru că a acceptat invitaţia de a participa la această slujbă solemnă a sfinţirii picturii în mozaic a Catedralei Naţionale.

”Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Arhiereul Cel veşnic, să binecuvânteze această vizită a Sanctităţii Voastre în România şi să sporească dragostea frăţească şi comuniunea eclesială dintre Patriarhia Ecumenică şi Patriarhia Română, spre slava Preasfintei Treimi şi bucuria clerului şi poporului ortodox”, a spus Patriarhul Daniel.