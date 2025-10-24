Cu acest prilej, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu va fi în capitala României timp de cinci zile, fiind a 11-a vizită efectuată în această demnitate în țara noastră.

Vizita va debuta vineri, 24 octombrie, când Sanctitatea Sa va sosi pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă”. În continuare, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu se va deplasa la Catedrala Patriarhală din București unde, în jurul orei 12:30, va fi săvârșită o slujbă de Te Deum, urmată de cuvântul de bun-venit al Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe și de cuvântul de răspuns al Sanctității Sale.

Pe parcursul celor cinci zile petrecute în capitala țării noastre, Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, va participa la slujba de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Nea­mului; la hramul de toamnă al Catedralei Patriarhale; la o ședință solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum și la alte evenimente culturale și diplomatice.

Cine este Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului

Sanctitatea Sa Bartolomeu I, cunoscut și sub numele de Patriarhul Ecumenic, este una dintre cele mai influente și respectate figuri din lumea creștinismului ortodox. Ocupând tronul istoric de la Constantinopol, rolul său transcende simpla conducere religioasă, având implicații majore în dialogul interconfesional și în problemele de mediu la nivel global.

Dacă doriți să înțelegeți ierarhia Bisericii Ortodoxe și importanța sa spirituală, Bartolomeu I este punctul central.

Patriarhul Bartolomeu I este, începând cu 2 noiembrie 1991, al 270-lea Patriarh Ecumenic

De ce este important Bartolomeu I

Importanța Patriarhului Bartolomeu I derivă din două mari arii: Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului este Biserica Mamă a majorității Bisericilor Ortodoxe, inclusiv a celei Române (care și-a obținut Autocefalia și a fost ridicată la rang de Patriarhie prin recunoașterea Constantinopolului). Bartolomeu I deține, conform tradiției, un rol esențial în acordarea de autocefalii (independență) noilor Biserici, cel mai recent și controversat caz fiind cel al Bisericii Ortodoxe a Ucrainei (2019). Rolul său principal este de a menține unitatea și cooperarea în cadrul vastului spațiu ortodox.

„Patriarhul verde”

Bartolomeu I este recunoscut la nivel mondial pentru viziunea sa deschisă și activitatea sa intensă:

Este faimos pentru promovarea eticii de mediu, fiind numit adesea „Patriarhul Verde” sau „Patriarhul mediului”. Este un pionier în dialogul ecumenic cu Biserica Romano-Catolică. A fost primul Patriarh Ecumenic care a participat la o ceremonie de inaugurare a unui Papă (Papa Francisc) după Marea Schismă din 1054.