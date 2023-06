„Fake news ca minciuni construite programatic, deci pervers, sub inspirația demonului care bântuie subteranele manipulărilor (mediatice), sunt orientate exact împotriva celor ce denunță lucid impostura și trucarea realității în scop propagandistic, ușor decelabil în perioade critice.

Idei precum:

vaccinurile fac ravagii zilnice, ele sunt făcute din fetuși avortați, din copilași sadic sfârtecați, promovate de așa-ziși oameni de știință de la Oxford, dar nu și din Voluntari sau alte mari centre universitare autohtone populate de spirite medicale gigantice, ignorate obraznic de lumea științifică mondială; solzii provocați de vaccinare și profețiți clar de mari „duhovnici” ne-au crescut, dar sub forme perfide, irecognoscibile; cărțile de identitate și pașapoartele biometrice acceptate și purtate cu inconștiență lucrează subtil asupra noastră; 5 G-ul ne paralizează mental, chiar el, nu site-urile obscene de propagandă pro-criminală și antieuropeană unde scriu și vorbesc agramat coroii presei lui Koroviev; Biserica stă pe un butoi de pulbere care are plasată în el, chiar din interior, o bombă cu ceas; România, subminată exclusiv din exterior, e sclava Europei care ne caută pe fiecare în parte prin misterioși comisionari să ne convingă că făina de greieri e ceva de nerefuzat; banii lichizi vor dispărea curând (pentru foarte mulți au dispărut deja) și asta e doar o infimă parte din planurile secrete ale Antihristului angajat deja la Banca Mondială și intens preocupat de rezistența spirituală din zona de curbură a Carpaților; în fine, salvarea tuturor, chiar și a celor ce nu o doresc, vine doar la pachet cu „lumina pravoslavnică de la Răsărit”, cântată cândva de sadovenieni scriitori prostituați patriotic sub comunism.