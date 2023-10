STUDIU: PASAJELE CONSTRUITE DE PRIMĂRIA SECTORULUI 3 ADUC COMUNITĂȚII O ECONOMIE ANUALĂ DE 28 MILIOANE DE EURO

Traficul și poluarea sunt principalele probleme ale Bucureștiului astăzi, după cum reiese din toate cercetările ultimilor ani. Mai mult, cea mai mare parte a poluării aerului este cauzată de traficul intens. Tocmai de aceea, prioritățile Primăriei Sectorului 3 din ultimii ani au fost îmbunătățirea calității aerului prin plantările masive de copaci și extinderea suprafețelor verzi, dar și rezolvarea blocajelor rutiere prin construirea de poduri, pasaje, sensuri giratorii și chiar străzi noi, transmite Primăria Sectorului 3.

În acest an, Primăria Sectorului 3 a finalizat trei pasaje supraterane în zona Pallady care au îmbunătățit considerabil traficul din zonă. Acest fapt este susținut și de cifre. Recent, specialiștii Facultății de Căi Ferate, Drumuri și Poduri din cadrul Universității Tehnice de Construcții București au realizat un studiu care oferă impactul real pentru trafic, economie și sănătate, în urma investițiilor făcute de Primăria Sectorului 3.

Ce reprezintă rezultatele acestui studiu din perspectiva impactului acestora pentru fiecare dintre noi?

1. TIMP. Economisim anual 1.900.000 de ore pierdute în trafic. Cifra este rezultatul timpului pierdut în trafic în zona respectivă de toți șoferii pe durata unui an calendaristic. De exemplu, un șofer poate pierde timp în trafic cinci minute, altul 18, altul 30 etc. Aceste ore pot însemna pentru fiecare timp suplimentar petrecut cu familia, o carte în plus citită sau pur și simplu timp în plus pentru noi.

2. BANI. Desigur, timpul înseamnă bani. La nivel științific, fiecare oră din viața unui om este cuantificată la 12 euro. 23 de milioane de euro economisiți anual de societate pentru cele 1.900.000 de ore reduse în trafic.

Mai mult, studiul relevă că economisim peste trei milioane de litri de carburant odată cu edificarea pasajelor, ceea ce înseamnă mai puțină poluare, dar și o economie semnificativă pentru șoferi, echivalentă cu cinci milioane de euro anual.

3. SĂNĂTATE. Într-un an, studiul relevă că prin aceste investiții emisiile de carbon scad cu peste 7.300 de tone. Mai puțină poluare, mai puțin aer poluat în plămânii noștri.

Concret, având în vedere o investiție inițială de 12 milioane de euro, beneficiile se ridică la o economie totală de 28 de milioane de euro anual. Amortizăm investiția de două ori în fiecare an. Asta pe lângă impactul semnificativ asupra mediului înconjurător.

Prin viziune, colaborare și investiții inteligente, Bucureștiul poate înregistra îmbunătățiri semnificative atât din punct de vedere social, cât și economic, transmite Primăria Sectorului 3.