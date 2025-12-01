OMV Petrom, a cărui preluare majoritară de către grupul austriac OMV era considerată riscantă în urmă cu peste 20 de ani, a devenit rapid cea mai profitabilă componentă a gigantului energetic. Potrivit experților citați de presa austriacă, Petrom generează astăzi mai mult de jumătate din profitul total al companiei-mamă.

Profituri istorice vs. pierderi

Compania românească a înregistrat profituri masive în ultimii ani:

2024: Profit net de 4,14 miliarde de lei.

2023: Profit net de 3,94 miliarde de lei.

2022: Cel mai mare profit net din istorie, de 10,28 miliarde de lei (peste 2 miliarde de euro).

De la privatizarea sa din 2004, OMV Petrom a înregistrat pierderi o singură dată (630 milioane de lei), în 2015, pe fondul prăbușirii prețului țițeiului la nivel mondial.

Restructurări anunțate de directorul companiei: 1.000 de posturi sunt vizate

În ciuda rezultatelor financiare impresionante, Cristina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, a anunțat o restructurare amplă, vizând aproximativ 1.000 de posturi.

Decizia este justificată prin nevoia de adaptare la un mediu cu prețuri mai mici la petrol și de creștere a eficienței costurilor. „Analizăm tranziţia către un mediu cu preţuri mai mici la petrol. Şi avem... programe pentru creşterea eficienţei costurilor, care includ şi analiza dimensiunii forţei de muncă. Estimăm o reducere de aproximativ 1.000 de posturi, dintre care suntem deja la jumătate, majoritatea fiind realizate anul acesta, dar o parte va fi realizată în 2026 şi 2027," a transmis CEO-ul către investitori.