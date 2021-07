Suveranul Pontif argentinian, în vârstă de 84 de ani, a plecat cu o maşină cu geamuri închise la culoare de la Spitalul Universitar Gemelli, unde a fost operat sub anestezie generală de o ”colectomie stângă”, o intervenţie chirurgicală de extirpare a unei părţi a colonului.

Pope Francis arrives back at the Vatican and stops to greet police that escorted him from hospital https://t.co/DIR9Z0AVFS pic.twitter.com/lnbZg8gHkq