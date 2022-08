Papa Francisc s-a întâlnit, vineri, cu mitropolitul Antonie, al doilea cel mai puternic lider al Bisericii Ortodoxe Ruse, înainte de un summit aşteptat luna viitoare cu patriarhul rus Kiril, un susţinător al războiului din Ucraina.

Papa Francis a numit conflictul provocat de Rusia în Ucraina un ”război de agresiune crud şi lipsit de sens”. Suveranul Pontif a anulat întâlnirea din 14 iunie cu patriarhul Moscovei. Singura întâlnire dintre Papa Francisc și capul Bisericii Ortodoxe Ruse a fost în 2016, în Cuba și a fost prima întâlnire între un papă şi un lider al Bisericii Ortodoxe Ruse de la Marea Schismă din 1054.

Sursă Foto: VaticanNews.va

Patriarhul Kiril este un aliat apropiat al preşedintelui rus Vladimir Putin şi susține puternic invadarea Ucrainei, numind Rusia „un bastion împotriva unui Occident decadent”. Pri ngesturile sale, Kiril a dus la o ruptură a relațiilor cu Vaticanul, provocând tensiuni interne în Biserica Rusă, ceea ce a dus la ruperea legăturilor dintre unele Biserici Ortodoxe locale cu Biserica Ortodoxă Rusă.

Aceasta este prima întâlnire a celor doi lideri religioşi de la înlăturarea lui Hilarion, predecesorul lui Antonie, Hilarion, în luna iunie. Decizia rapidă ar fi fost luată din cauza viziunilor diferite din cadrul Patriarhiei Moscovei asupra războiului din Ucraina.

Informația privind întâlnirea celor doi capi ai lumii catolice și ortodoxe apare pe agenda oficială a Papei Francisc, fără a oferi detali despre audiența de la Vatican.

Today #PopeFrancis met with Metropolitan Anthony of Volokolamsk, head of external relations for Russian Orthodox Church. No meeting details at this point, but the pope has said he hopes to meet with Russian Orthodox Patriarch Kirill in Kazakhstan in Sept. (📷CNS/Vatican Media) pic.twitter.com/hL8X0dUmc6