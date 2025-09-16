Incidentul a avut loc vineri, 12 septembrie, la Neos Marmaras, în peninsula turistică Halkidiki, a transmis Iason Bantios, purtător de cuvânt al organizației de mediu Kallisto.

Potrivit lui, o turistă din Serbia a raportat că fetița ei a fost atacată de un lup pe plaja Agios Nikolaos din Sithonia, Halkidiki.

Fetița se juca pe plajă în momentul în care a apărut lupul și a atacat-o, mușcând-o de spate și zgâriind-o pe față, burtă și picior. Copila a primit îngrijiri la un centru sanitar local și apoi a fost transferată la spital, de unde a fost externată între timp, fiind în stare bună, scrie ertnews.gr.

ONG-ul Kallisto susține că „ar fi vorba despre un lup tânăr care a dezvoltat un fel de familiaritate problematică cu oamenii, un lucru neobişnuit".

Organizația de mediu Kallisto, în colaborare cu Oficiul Silvic Polygyros, a instalat camere de filmat în jurul locului atacului pentru a localiza lupul.

„Le recomandăm locuitorilor din Neos Marmaras să evite plimbările cu câini sau copii după lăsarea întunericului şi dimineaţa devreme”, a subliniat Iason Bantios.

Conform presei elene, aceasta nu este prima dată când un astfel de animal sălbatic își face apariția în zonă. În urmă cu 15 zile, o locuitoare din Neos Marmaras s-a confruntat cu un lup, care a încercat să îi atace pe câinele.