La fața locului au intervenit pompierii cu trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, dar și o ambulanță de la Serviciul Județean.



"La sosirea forțelor de intervenție s-a constatat faptul că incendiul se manifesta generalizat cu flacără în interiorul unui apartament situat la parterul unui bloc. (...) În urma evenimentului, au fost evacuate trei persoane (doi adulți și un minor). Persoanele erau conștiente și nu au necesitat îngrijiri medicale. De asemenea, alte 27 de persoane au fost evacuate în siguranță, neavând nevoie de îngrijiri medicale", a precizat ISU Bacău.



În urma incendiului au ars bunuri din interiorul apartamentului pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați.

