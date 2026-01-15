De Ziua Culturii Naționale, iubitorii de literatură și natură sunt invitați să descopere aceste locuri din Parcul Natural Vânători Neamț, parte a destinației de ecoturism Ținutul Zimbrului. Versurile „De treci codrii de aramă, de departe vezi albind / Și-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint”, din poemul „Călin (file de poveste)”, nu descriu doar un univers imaginar, ci un spațiu natural care poate fi explorat la pas.

Codrii de Aramă, pădurea cu nuanțe arămii

Codrii de Aramă își datorează numele culorii calde pe care o capătă frunzele gorunilor în sezonul de toamnă. Pădurea se află pe dealul Filiorul, iar la baza acestuia curge pârâul Filioara, care traversează pajiști, zone mlăștinoase și pâlcuri de răchitișuri ce completează peisajul. Aici se găsesc goruni și alte specii de stejari care pot atinge vârste de până la 135 de ani, alături de o floră bogată, cu peste 300 de specii de plante. Traseul oferă vizitatorilor o experiență naturală autentică, în care liniștea și paleta de culori ale pădurii reconstituie atmosfera descrisă în versurile eminesciene.

Pădurea de Argint, sanctuarul mestecenilor

La scurtă distanță de Codrii de Aramă se află Pădurea de Argint, o rezervație forestieră situată în comuna Agapia, pe terasa inferioară a pârâului Topoliței. Aici domină mestecenii, unii dintre ei depășind vârsta de o sută de ani. Numele rezervației provine din aspectul argintiu pe care îl capătă trunchiurile copacilor în sezonul rece, când scoarța albicioasă contrastează puternic cu peisajul hibernal. Pădurea se întinde pe o suprafață de peste două hectare și completează un traseu natural încărcat de simbolism literar.

Legături culturale și repere eminesciene în apropiere

Codrii de Aramă și Pădurea de Argint se află în vecinătatea Mănăstirii Văratec, locul unde Veronica Micle obișnuia să se retragă. Prezența acestui spațiu monahal, alături de muzeele și reperele culturale din zonă, întărește legătura dintre aceste peisaje naturale și biografia literară a lui Mihai Eminescu.

Casa memorială Veronica Micle, un loc dedicat muzei poetului

Traseul de vizitare din Ținutul Zimbrului include și Casa memorială Veronica Micle, aflată în centrul vechi al orașului Târgu Neamț. Este singura casă memorială dedicată poetei, considerată muza lui Eminescu. Construită în 1834 din lemn și cărămidă, în stil românesc autentic, locuința a fost refăcută după planurile originale și transformată în muzeu în anul 1984. Vizitatorii pot vedea fotocopii, manuscrise, cărți și obiecte personale ale Veronicăi Micle, precum și camere tematice care reconstituie atmosfera epocii și spațiul în care aceasta a scris poezii și corespondența cu poetul.

Un traseu cultural și natural în inima Ținutului Zimbrului

Parcursul dedicat lui Eminescu poate continua spre „bolnița” Mănăstirii Neamț, locul unde poetul a petrecut luni întregi ca pacient, un spațiu care adaugă o dimensiune intimă și mai puțin cunoscută biografiei sale. Destinația ecoturistică Ținutul Zimbrului cuprinde Parcul Natural Vânători Neamț, orașul Târgu Neamț și comunele Agapia, Bălțătești, Crăcăoani și Vânători Neamț, un teritoriu în care natura, spiritualitatea, tradițiile și cultura se împletesc armonios.

