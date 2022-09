Înregistrări ascunse, tentative de omor și petreceri cu orgii. Sunt acuzațiile aduse liderului AUR George Simion de foști membri de partid.

"Din ziua în care am intrat în Parlament a început oprobiul. Amenințări în interiorul partidului, blesteme în interiorul partidului. Toate ședințele private erau înregistrate. Inclusiv la noi în caseă, colegii ne-au înregistrat și au trimis înregistrarea lui George SImion", mărturiselte Edvochia Aelenei, senator, fost membru AUR.

"Atât de umilit nu am fost în viața mea, să știți. Am fost amenințat de către Simion, <aveți grijă că o să vă calce o mașină domnul Aelenei>", a declarat și Dănuț Aelenei, fost membru AUR și deputat.

Soții Aelenei nu sunt singurii parlamentari care au ales să plece din partidul lui George Simion. Și fostul președinte AUR Satu Mare a demisionat după ce l-a acuzat pe Simion de comportament indecent și abuziv.

"Să te folosești de imaginea bisericilor creștine, iar tu să organzezi congresul partidului duminica in timpul Sfintei Liturghii, să inițiezi acțiuni și proteste duminica cand oamenii sunt chemați la rugaciune, să organizezi petreceri la care s-au săvârșit acte de preacurvie și sa te numești creștin-familist e total deplasat!", a scris Iulian Câcău în iunie, pe Facebook.

"M-a amenințat că voi zbura din funcția de conducere a partidului. Nu e normal ca atunci când organizația plătește cotizații și chirii la sedii tu să te lăfăi și să stai și să bei și să faci alte chefuri nu tocmai plăcute lui Dumnezeu", a mai declarat Iulian Câcău.

Liderul AUR a negat de fiecare dată acuzațiile care i-au fost aduse.

"Alianța pentru Unirea Românilor este un partid politic legal constituit, ales în Parlamentul României și supus legislației române. Din punct de vedere legal, orice abatere săvârșită de un membru sau un grup de membri ai partidului trebuie să facă obiectul unei cercetări și, în funcție de rezultatul acesteia, al unui proces.



În același timp, ca partid care are în ADN spiritul și valorile unei mișcări civice puternice și consecvente, nu suntem dispuși să acceptăm procese publice purtate prin intermediul mass-media. Deschiderea totală pe care am demonstrat-o întotdeauna față de jurnaliști a fost rareori răsplătită în mod onest, printr-o abordare imparțială și profesionistă.



Întortocheata succesiune de povestiri, alegații și acuzații explicite din textul pe care ni l-ați trimis este asumată de oameni care își dezvăluie implicit condiția de complici, tăinuitori și, inevitabil, delatori. În cazul fiecăruia este vorba despre așa-zise fapte petrecute în perioada în care erau membri de partid, dar care au fost reclamate și proiectate în spațiul public ulterior rupturii. Era, întâi de toate rolul și misiunea unor politicieni responsabili să demaște practici ilegale sau imorale și să renunțe la orice beneficii personale pentru a scoate adevărul la lumină.



Caracterul dictatorial al președintelui Alianței pentru Unirea Românilor, dl. George Simion, este deocamdată doar rodul unei evaluări venite din partea unor persoane care nu au reușit să îndeplinească standardele etice și profesionale cerute de formațiunea politică în care au activat vremelnic. Dacă rigoarea, perseverența, ritmul de lucru, ambiția și viziunea politică recunoscute aproape unanim de membrii și militanții AUR drept elemente definitorii ale personalității domnului George Simion ies din tiparele acceptate de interlocutorii Realitatea PLUS, nu este vorba decât de o nepotrivire de caracter.



Motivația plecării din Alianța pentru Unirea Românilor a celor mai sus evocați rămâne, totuși, un gest personal, pe care l-a explicat fiecare în parte la vremea respectivă. Motivul pentru care partidul în întregul său și fiecare membru în parte au ales să trateze cu decență și discreție aceste plecări ține de etică și de respectul pentru alegători", se arată într-o comunicare a celor de la AUR.