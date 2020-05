Oreste Teodorescu: Inexplicabila voluptate de a fi bou

După ce am acceptat, aproape trei luni, toate măsurile restrictive condiționate de pandemie, după efortul uriaș al medicilor, prost echipați și suprasolicitați de salva cât mai multe vieți, după privațiunile economice îndurate, iată ca fix in prima zi după ieșirea din Starea de Urgenta un grup de purtători de talanga, mânat din spate de niște pastori de la Răsărit, a ieșit dezlânat și agresiv in Piața Victoriei mugind cu nările umflate împotriva tuturor principiilor care ne-au ținut in siguranța pana acum…

Am fost unul dintre participanții constanți la protestele împotriva ciumei roșii, deci nu pot sa fiu ipocrit condamnând acum un drept fundamental al omului de a fi împotriva cuiva sau a ceva! Doamne ferește, dar sa sfidezi prin prostie o țara întreaga este deja altceva… cu mult mai grav, sa te bulucesti, fără masca de protecție, mănuși, fără respectarea distantei de siguranța și sa arunci saliva peste tot zbiernd isteric împotriva vaccinarii, punând sub semnul întrebării chiar existența virusului, acuzând autoritatile ca fac agenda oculta a demonilor occidentali care pregătesc dictatura digitală, incitând la anarhie si chiar la violenta, este război in toată regula, și nu miting spontan!

Citește continuarea pe realitateadinpnl.net.