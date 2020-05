Oreste Teodorescu: Holera Verde, Ciuma Roșie și sistemul imunitar românesc deficitar

Uite ca nici bine nu s-a stins scandalul trocului rușinos cu pesedeul, ca o noua inițiativa scandaloasa marca UDMR ne zgârie retina și ne tulbura Armonia… Senatul dominat copios de ciuma roșie a adoptat o inițiativa clocita de minitile separatiștilor lui Kelemen Hunor de a prelungi mandatele aleșilor locali de la patru la cinci ani… adică, după ce s-au opus furibund alegerii primarilor in doua tururi, acum, in cârdășie cu Pesediștii și acoliții lor, vor sa-si securizeze oamenii de paie cât mai multa vreme in funcții, deci la butoanele banului public, fără alegeri…

