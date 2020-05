Orban: Oricate bune intentii am avea, nu putem să aplicam decat acele masuri pentru care avem resursele necesare

Potrivit premierului, planul de masuri economice si sociale ce are ca obiectiv reluarea activitatii economice si readucerea cat mai rapida a economiei la nivelul anterior declansarii epidemiei de coronavirus cuprinde un set de masuri, primul pilon al reconstructiei economice fiind cel al investitiilor publice.

"Aici incercam sa mobilizam toate resursele posibile pentru a asigura finantare pentru marile obiective de infrastructura, de transport, de infrastructura energetica si in domeniul sanatatii, in domeniul educatiei, comunicatiilor si al agriculturii", a afirmat Orban, precizand ca se incearca in continuare identificarea resurselor financiare care sa sustina acestei investitii.

In context, el a subliniat ca oricat de bune intentii ar avea autoritatile, nu se pot aplica "decat acele masuri pentru care exista resursele necesare", in prezent fiind inventariate toate resursele necesare avute la dispozitie, in afara veniturilor de la bugetul de stat.

"Inventarierea aceasta este extrem de importanta pentru ca, altfel, daca initieim masuri pentru care nu avem resurse, riscam sa provocam un rau mai mare economiei", a atras atentia Orban.

Prin urmare, premierul a aratat ca se incearca atragerea de resurse financiare "din toate sursele posibile", atat din partea finantarorilor internationali, a fondurilor europene avute la dispozitie in cadrul exercitiului 2014-2020 si pentru masurile ulterioare fondurile de pe exercitiul 2021-2027, resursele finaciare ce pot fi mobilizate prin emisia de titluri/imprumuturi contractate fie pe piata internationala, fie pe cea interna.

In plus, premierul a aratat ca se are in vedere un mecanism de emitere a unor obligatiuni de titluri de stat, adresate persoanelor fizice.

"De asemenea, incercam sa gandim posibile resurse financiare private pe care sa le putem angrena in aceste programe de investitii", a mai spus premierul.