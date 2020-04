Orban, despre programul "Vacanța Mare": Planul lui Cercel, o năstrușnicie. O stupiditate mai mare nu am văzut

"Aia este o nastrusnicie, o stupiditate mai mare nu am vazut. Documentul zici ca e facut in 1950. La fiecare dupa nevoi, cu statul care se ocupa de tot, nu mai plateste nimeni taxe, e o nebunie... Nici nu trebuia luat in serios", a spus Ludovic Orban, marti, la finalul unei vizite efectuate la Institutul Cantacuzino.

Reamintim ca Adrian Streinu-Cercel a facut o serie de propuneri soc pe care le-a transmis printr-un document care poartă antetul Institutului de Boli Infectioase. Separarea batranilor de familii pentru o perioada de 3 luni si izolarea totala in categoria de vârstă 40-65 de ani, daca serviciul acestor oameni nu este esential pentru lupta cu pandemia, sunt doar cateva dintre masurile controversate propuse.

Propunerile sunt cuprinse intr-un document de 9 pagini, care poarta antetul Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals”.

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si seful DSU, Raed Arafat, exclud total punerea in practica a acestor idei.