După ce a luat parte la o astfel de nuntă, organizată doar pe timp de zi, primarul din Târgu Jiu susține că ar vrea să adopte o lege în acest sens pentru orașul său. Marcel Romanescu și autoritățile locale intenționează să vină cu o hotărâre de Consiliu Local prin care petrecerile de nuntă să fie interzise după miezul nopții.

„O sa incercam s-o reglementam in asa fel incat poate ora 1 sa fie ora la care se inchide orice eveniment pe raza municipiului Targu Jiu de genul acesta.0.56 eu ma refer aici nu la evenimentele de nastere nu ma refer la evenimente de 30-40-50 de persoane, ma refer in primul rand la nunti, acelea sunt cu public numeros si cu numar de invitati foarte mare”, a spus Marcel Romanescu, primarul din Târgu Jiu.

Noua hotărâre ar însemna și că tradiția nunților oficiate în noaptea dintre ani la Poarta Sărutului să dispară.

Primarul pune pe masă argumentul dat de medici, cum că nu este sănătos pentru un organism să stea treaz sau să mănânce toată noaptea. Oamenii susțin însă că această măsură amintește și de perioada comunistă în care la ora 23 orice eveniment se încheia, iar invitații erau apți de muncă a doua zi.

