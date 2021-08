”Azi judetul Ilfov a ajuns si oficial la incidenta de 1 la mie. Tot astazi, Bucuresti a depasit incidenta de 1 la 1000 in formula standard o va depasi oficial probabil pana la finalul acestei saptamani (iar pe cea de 2 la mie in 2 saptamani).

Inainte de valul 3, depasirea acest prag ar fi atras multa atentie si agitatie pentru ca e pragul la care clasele incepeau sa intre in online dupa o strategie atent gandita de Ministerul Santatii in colaborare cu Ministerul Educatiei. Acum acest prag a fost ridicat la 6 la mie fara nici o alta masura compensatorie de siguranta si triaj epidemiologic”, scrie cercetătorul pe Facebook.

Medicul amintește că tulpina Delta este de 2 ori mai infectioasa și de două ori mai periculoasă decat tulpina Alpha.

Criticând decizia de a ridica pragul de infectare de la care se decide închiderea școlilor, cercetătorul prezintă o prognoză actualizată a incidenței în fiecare județ, actualizată la începutul săptămânii.

”Este o prognoza [foarte] optimista, dar chiar si asa observam cum basculeaza imaginea spre rosu in a doua jumatate a lunii septembrie chiar si fara a lua in calcul deschiderea scolilor.

Daca adaugam si impactul scolilor, sunt judete importante care vor depasi 6 la mie si vor fi nevoite sa inchida scolile, la 2 saptamani dupa deschiderea lor. Nu e de altfel nici o supriza ca pandemia ne prinde cand incercam sa blufam cu santatea oamenilor pe masa.

Problema cea mai mare cu valul 4 este ca nu pare sa dezvolte o perioada de platou ca valul 2. Asta face ca incidenta la 14 zile sa fie puternic inselatoare. E ca si cum ai fi fost saptamana trecuta in frigider si saptamana asta in cuptor, dar cei care masoara temperatura medie din afara camerei te asigura ca in medie esti la temperatura ideala”, a mai scris Jurma.

”Valorile din octombrie au un grad foarte mare de incertitudine si sunt lasate doar pentru a vedea unde duce ritmul actual de crestere daca nu se limiteaza sau nu se autolimiteaza, tocmai pentru ca o crestere exponentiala nu este intuitiva”, mai explică cercetătorul.