Nu sări peste micul dejun

Poate fi tentant de multe ori să renunți la micul dejun în speranța că îți vei îmbunătăți glicemia. Cu toate acestea, atunci când sari peste micul dejun ajungi într-un punct în care nivelul zahărului tău din sânge se dereglează pe parcursul zilei.

Fără alimente de digerat și absorbit, organismul tău își creează propriile surse de combustibil Ficatul crește glicemia printr-un proces de eliberare a glicogenului stocat. Oricât de contraintuitiv sună, s-ar putea să descoperi că zahărul din sânge este mai mare atunci când renunți la prima masă a zilei.

Găsește un echilibru în dieta ta

Pe lista ta de obiceiuri care te ajută la reglarea glicemiei trebuie să se afle echilibrul alimentar. De-a lungul timpului s-a dovedit că începerea zilei cu un mic dejun bogat în proteine și fibre îmbunătățește glicemia și reglează apetitul pentru restul zilei.

Proteinele și fibrele încetinesc digestia și ulterior au un impact asupra glicemiei. Pentru un mic dejun bogat în proteine poți alege ouă, iaurt grecesc, brânză de vaci sau smoothie-uri delicioase. Alături de proteine pot exista și alimente bogate în fibre precum fulgii de ovăz, fructele de pădure sau pâinea prăjită cu cereale integrale.

Bea suficientă apă

Deși multe persoane nu-și dau seama, deshidratarea și glicemia crescută sunt strânse legate. Pentru a ține sub control glicemia poți începe prin a te hidrata cu un pahar de apă dimineața. Hidratarea este importantă pentru a regla nivelul zahărului din sânge încă din prima parte a zilei. Atunci când apare deshidratarea glicemia tine să crească pe măsură ce orele trec, scrie publicația Eat This, Not That.

Ai grijă la ceașca de cafea

Pe lista ta de obiceiuri care te ajută la reglarea glicemiei trebuie să se afle atenția sporită la aportul de cofeină. Mai multe studii au demonstrat faptul că nivelul crescut al glicemiei se află în strânsă legătură cu cofeina. Chiar dacă alegi să bei ceașca de cafea fără îndulcitori, cofeina în sine poate stimula un răspuns la glucoza din sânge. Cofeina declanșează anumiți hormoni pentru a ne trezi raid care duc ulterior la eliberarea de zahăr din sânge pentru energie.

O masă echilibrată alături de o ceașcă mică de cafea poate fi o opțiune ideală pentru a începe dimineața, cu toate acestea, cafeaua ar putea fi înlocuită uneori cu un ceai sănătos.

Evită consumul de sucuri

Multe persoane obișnuiesc să consume un pahar de suc alături de micul dejun. Laptle îndulcit, cafeaoa și alte găuturic are conțin zahăr rafinat îți vor face un deserviciu când vine vorba de reglarea glicemiei. Încearcă să începi ziua fără zahărul adăugat din sucuri. Cel mai bine este să te axezi pe consumul sucurilor naturale. Cele mai bune sunt sucurile care au un conținut scăzut de zahăr. Un exemplu în acest sens ar fi sucul de spanac și castravete, ideal și pentru întărirea sistemului imunitar.