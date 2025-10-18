”Deci nu mai am o miză personală. Gândiți-vă că în condițiile în care s-a format noul Guvern nu a fost un entuziasm pentru preluarea funcției de premier, pentru mine nu este o problemă că ies prost. Mi-am asumat acest lucru, dar nu aș vrea să iasă prost pentru România.

Aș vrea ca copii noștri să trăiască într-o țară mai bună. Nepoata mea este în străinătate, aș vrea să își facă un rost aici, în țara noastră, și asta este o miză personală.

Aceste măsuri nu sunt populare, v-am spus, dar fără ele nu putem să trecem peste această situație dificilă.

Deci, facem ceea ce trebuie pentru țara noastră și dacă țara este bine, partidele politice, oamenii ar putea să fie mai bine sau mai rău, dar dacă țara noastră va fi în genunchi noi nu putem să fim bine”, a declarat Ilie Bolojan.