În schimb, a vorbit, sec, despre vinovați și despre asigurările locuințelor. Nici când a fost întrebat de ajutoare, nu a avut un răspuns concret.

„Au fost scăpări în interiorul blocului și în momentul în care acel gaz care a plecat dintre anumite apartamente, poate unele nelocuite, nu am toate datele pentru că acum ancheta celor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență este în curs, se verifică încă să nu mai existe oameni sub dărâmături. În momentul în care se va finaliza această anchetă vom ști exact ceea ce s-a întâmplat. Vom acorda atât ajutoare de urgență cât și un sprijin pentru cei care sunt sinistrați.

În orice caz va fi un ajutor de urgență imediat în aceste zile pe care îl dăm împreună cu autoritățile locale și apoi după evaluarea situației, după ce vom vedea cât sunt asigurați, cât nu sunt asigurați, vor fi acordate ajutoarele de bază”, a declarat Ilie Bolojan.