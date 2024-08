Cea de-a doua etapă a recalculării presupune faptul că acei pensionari care aduc documente justificative privind alte venituri care nu sunt luate în calcul în prezent pot beneficia de o majorare a pensiei.

Documentele ce trebuie depuse în acest sens sunt:

- dovadă acordul global

- al 13-lea salariu

- certificat cu sporuri

- certificat cu grupa de muncă

- adeverință cu prime (permanente sau nepermanente)

- certificat cu venituri (brute sau alte venituri realizate)

SURSA: Realitatea PLUS



Problema cea mai mare pentru numeroși pensionari este că obținerea acestor hârtii ajunge și la sume de mii de lei, ceea ce însemnă că mulți nu-și vor permite să le achite și astfel ies din start de la mica recalculare.

CÂT COSTĂ DOCUMENTELE NECESARE RECALCULĂRII



tarif administrativ în vederea soluționării cererilor - 101 de lei

tarif pentru întocmirea unui certificat cu grupă de muncă - 45 de lei pentru fiecare an

tarif eliberare certificat cu grupă de muncă - 14 lei pentru fiecare an

tarif pentru întocmirea unui certificat cu venituri - 81 de lei pentru fiecare an

tarif eliberare certificat cu venituri - 27 de lei pentru fiecare an

tarif eliberare copii - 5 lei



