Șoferii care depășesc limitele legale vor primi amenzi automate, fără a fi opriți de poliție. Autoritățile speră că tehnologia va reduce riscurile cauzate de vehiculele supraîncărcate.

Tehnologia invizibilă care cântărește în mers

Oficiul Federal pentru Logistică, împreună cu Autobahn GmbH, a implementat pentru prima dată în Germania senzori care înregistrează greutatea fiecărui vehicul în timp real. Porțiunea de test de pe A4 a fost aleasă strategic, fiind una dintre cele mai circulate zone din vestul Germaniei, traversată zilnic de transporturi grele și camioane internaționale. Sistemul trimite automat datele vehiculelor supraîncărcate către autorități, fără a întrerupe traficul.

Amenzi automate pentru depășirea greutății

Pentru șoferii de camioane, schimbarea este majoră. O depășire a greutății maxime va genera instantaneu o amendă, fără avertisment prealabil. Sistemul permite monitorizarea continuă a traficului și a încărcării infrastructurii, reducând riscul de accidente și deteriorări costisitoare. Autoritățile susțin că scopul este preventiv, nu punitiv.

Extinderea planificată a tehnologiei

Dacă testele se vor dovedi eficiente, sistemul de cântărire încorporat va fi instalat și pe alte autostrăzi germane. În câțiva ani, tehnologia ar putea deveni standard pentru întreaga rețea rutieră a Germaniei, transformând modul de gestionare a siguranței rutiere.

Impactul asupra șoferilor de autoturisme și vehicule grele

Pentru șoferii de autoturisme, cântarele invizibile vor trece aproape neobservate. În schimb, pentru camioane, autocare și rulote grele, fiecare kilometru parcurs va fi monitorizat cu atenție. Noul sistem promite o abordare digitalizată a controlului traficului și a siguranței rutiere, modernizând infrastructura germană.

