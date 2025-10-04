În multe zone de deal și de munte temperaturile au scăzut aproape de limita înghețului și chiar a fost lapoviță și ninsoare. În asemenea condiții, cauciucurile de vară nu mai asigură aderența potrivită și nici nu mai e legal să le folosești. Dar sunt mașini pentru care anvelopele de iarnă nu sunt obligatorii. Codul Rutier menține, în 2025, o regulă pe care nu foarte mulți o cunosc.

Chiar dacă afară ninge, în mai multe zone ale țării, nu toate mașinile trebuie echipate cu anvelope de iarnă.

Există un anumit prag de temperatură la care se recomandă înlocuirea cauciucurilor, dar acest lucru nu e obligatoriu.

Mașini pentru care anvelopele de iarnă nu sunt obligatorii

Codul Rutier menține, în 2025, o regula care stabilește că trecerea la anvelopele de iarnă se face atunci când drumul e acoperit cu zăpadă, gheață sau polei.

„Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei, fără ca acesta să fie echipat cu anvelope de iarnă”, se precizează în Art. 102 (1-28), din legea 195/2002.

Ceea ce înseamnă că anvelopele de iarnă nu sunt obligatorii „iarna” sau când afară este frig. Ci doar dacă pe asfalt este gheață, s-a format polei sau sunt depuneri de zăpadă.

Deci, chiar dacă în anumite părți ale țării sunt ninsori, cei care circulă în restul zonelor pot folosi, în continuare, cauciucurile de vară. Dar, chiar dacă e legal, asta nu înseamnă că este și sigur.

Când trebuie să pui anvelopele de iarnă

Anvelopele de iarnă sunt fabricate dintr-un amestec de cauciuc mai moale, care își păstrează elasticitatea la temperaturi foarte scăzute.

Profilul lor este mai adânc și are numeroase lamele care evacuează apa, zăpada și mâzga, reducând riscul de derapaj.

Specialiștii recomandă schimbarea anvelopelor atunci când temperaturile scad constant sub 6-7 grade Celsius, chiar dacă afară nu ninge. Aceste tipuri de cauciuc au o eficiență sporită la temperaturi scăzute, chiar și atunci când acestea sunt negative.

Cât e amenda pentru cauciucuri de iarnă

Dacă drumul e acoperit cu zăpadă, gheață sau polei și tu ai mașina echipată cu anvelope de vară, trebuie să oprești cât mai repede. Riști să derapezi și să produci un accident rutier.

Iar dacă ești prins de poliție cu anvelope nepotrivite riști o amendă de cel puțin 1.822,5 lei, dar care poate ajunge și la 4.050 lei.

În plus, talonul auto va fi reținut, deci mai departe mașina trebuie dusă pe platformă.

Aceeași sancțiune se aplică și în cazul în care cauciucurile sunt uzate dincolo de limita legală admisă. Pentru că acestea nu mai asigură aderența optimă și pot reprezenta un pericol atât pentru cei din mașină, cât și pentru alți participanți la trafic.

