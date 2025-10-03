RAR îi avertizează pe șoferii speriați de vremea rea: nu s-a modificat nimic în reglementările privind schimbarea anvelopelor

RAR îi avertizează pe șoferii speriați de vremea rea: nu s-a modificat nimic în reglementările privind schimbarea anvelopelor
Registrul Auto Român (RAR) îi avertizează pe șoferi să nu se lase induși în eroare de articolele care au titluri alarmiste legate de schimbarea anvelopelor la recerea în sezonul rece. Experții RAR au transmis că legislația privind echiparea vehiculelor cu anvelope de iarnă nu a suferit nicio modificare.

Nu s-au introdus modificări legislative în 2025. Singurul criteriu legal pentru recunoașterea unei anvelope ca fiind de iarnă este marcajul M+S, a transis RAR, recomandaând ca informarea să se facă din surse oficiale, nu din articolele alarmiste care induc în eroare.

egislația rutieră privind anvelopele de iarnă nu s-a modificat în 2025. Șoferii trebuie să fie corect informați pentru a evita sancțiuni și confuzii.

Ce spune legea:

  • Obligativitatea anvelopelor de iarnă se aplică doar atunci când autovehiculul circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

  • Nu există o perioadă calendaristică fixă pentru utilizarea anvelopelor de iarnă. Totul depinde de condițiile meteo și de starea carosabilului.

  • Anvelopele conforme sunt cele marcate cu literele M și S (de la „mud” și „snow”), sub una dintre formele: M+S, M.S. sau M&S.

  • Denumirea „all season” este strict comercială și nu garantează conformitatea cu legislația, decât dacă anvelopa are marcajul M+S.

 Sancțiuni:

  • Conducerea unui vehicul fără anvelope de iarnă, în condiții de carosabil acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, atrage sancțiuni din clasa a IV-a:

    • 9–20 puncte-amendă

    • Reținerea certificatului de înmatriculare până la remedierea situației