Nu s-au introdus modificări legislative în 2025. Singurul criteriu legal pentru recunoașterea unei anvelope ca fiind de iarnă este marcajul M+S, a transis RAR, recomandaând ca informarea să se facă din surse oficiale, nu din articolele alarmiste care induc în eroare.

egislația rutieră privind anvelopele de iarnă nu s-a modificat în 2025. Șoferii trebuie să fie corect informați pentru a evita sancțiuni și confuzii.

Ce spune legea:

Obligativitatea anvelopelor de iarnă se aplică doar atunci când autovehiculul circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Nu există o perioadă calendaristică fixă pentru utilizarea anvelopelor de iarnă. Totul depinde de condițiile meteo și de starea carosabilului.

Anvelopele conforme sunt cele marcate cu literele M și S (de la „mud” și „snow”), sub una dintre formele: M+S, M.S. sau M&S.

Denumirea „all season” este strict comercială și nu garantează conformitatea cu legislația, decât dacă anvelopa are marcajul M+S.

Sancțiuni: