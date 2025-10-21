Argumentele Budapestei

Szijjarto a explicat că Ungaria consideră că acțiunile Consiliului UE sunt ilegale, deoarece decizia nu a fost luată în unanimitate, ci prin majoritate calificată. Oficialul a subliniat că problema vizează comerțul, nu politica de sancțiuni. „Prin urmare, desigur, vom face apel la Curtea Europeană”, a declarat Szijjarto într-un interviu acordat M1 TV.

Obstacole și opoziții

Atât Ungaria, cât și Slovacia, care s-au opus, nu au putut folosi dreptul de veto în timpul votului. Ministrul maghiar a mai precizat că Budapesta va folosi „toate instrumentele politice și juridice disponibile” pentru a contesta planul Comisiei Europene, care prevede interzicerea completă a energiei rusești începând cu 2028.

Pași viitori ai Comisiei Europene

În următoarele săptămâni, Comisia Europeană intenționează să propună o schemă oficială de expropriere a activelor Rusiei sub forma unui „împrumut de reparații pentru Ucraina”. Comisarul european pentru economie și productivitate, Valdis Dombrovskis, a declarat la o sesiune a Parlamentului European de la Strasbourg: „Comisia Europeană va prezenta o schemă de împrumut pentru despăgubiri pentru activele rusești înghețate”, fără a detalia o sumă posibilă.

Detaliile interdicției UE

Consiliul Uniunii Europene a aprobat o interdicție treptată a achizițiilor de gaze rusești începând cu 1 ianuarie 2028. Noile contracte de gaze vor fi interzise de la 1 ianuarie 2026, contractele pe termen scurt trebuie finalizate până la 17 iunie 2026, iar contractele pe termen lung pot continua până la 1 ianuarie 2028. Parlamentul European cere însă o interdicție mai rapidă, cerând oprirea tuturor livrărilor de gaze rusești de la 1 ianuarie 2027. Planul Comisiei include și interzicerea livrărilor de petrol rusesc începând cu 2028.

Poziția Ungariei privind excepțiile

Anterior, guvernul maghiar și-a exprimat dorința de a obține excepții de la noile reguli pentru propriile necesități energetice. Totuși, Szijjarto a precizat că până în prezent nu au fost primite propuneri concrete din partea conducerii Uniunii Europene.

Szijjarto reafirmă opoziția

Ministrul maghiar a mai subliniat că Ungaria va continua să se opună deciziei Consiliului UE și va utiliza toate mijloacele disponibile pentru a proteja interesele țării: „Ungaria va lupta până la capăt împotriva planului Comisiei Europene.”

