„Explozie, neurmată de incendiu, produsă pe amplasamentul unui operator economic situat pe strada Mihai Bravu, municipiul Ploieşti. Am intervenit cu un echipaj de terapie intensivă mobilă pentru evaluarea, tratamentul şi transportul unui bărbat în vârstă de 57 de ani, conştient, ce prezenta un traumatism cranio-facial şi un traumatism la nivelul membrului inferior stâng”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Bărbatul rănit a fost preluat şi transportat la unitatea de primiri urgenţe Ploieşti.

Deflagraţia s-a produs în incinta rafinăriei Petrotel Lukoil, au precizat, pentru News.ro, surse din rândul forţelor de intervenţie.

Oficialii ISU Prahova au confirmat că domeniul de activitate al operatorului economic este producţia şi distribuţia de produse petroliere.

În această perioadă, pe platforma rafinăriei se fac activităţi de revizie, acestea începând în urmă cu câteva zile.