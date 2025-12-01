Oferta vine din partea SalMar ASA, unul dintre cei mai mari producători mondiali de somon atlantic, și are un avantaj major: nu este necesară experiență anterioară.

Contracte permanente și program standard

Noii angajați vor lucra cu contracte pe durată nedeterminată, de luni până vineri, în program standard, ca operatori de producție. Activitățile includ filetearea peștelui, ambalarea, controlul calității și respectarea normelor de igienă în zona de procesare.

Salarii și bonusuri atractive

Potrivit dariovasco.com, salariul este de 228,46 coroane norvegiene pe oră, adică aproximativ 19,86 euro/oră. La o săptămână de lucru de 36,5 ore, venitul lunar ajunge la circa 3.000 de euro, cu posibilitatea de a depăși această sumă datorită sporurilor. În schimbul de după-amiază există un bonus de 20%.

Beneficii suplimentare pentru angajați

Oferta include trei pauze pe tură, dintre care una plătită, acces la sală de sport și serviciu de masă la preț redus, aproximativ doi euro pe zi. Posturile nu necesită studii speciale și nici experiență în domeniu, însă este apreciată o minimă familiaritate cu procesarea alimentară sau acvacultura. Singura cerință obligatorie este un nivel de bază de engleză sau norvegiană.

SalMar precizează că, fiind vorba de contracte permanente, sunt favorizați candidații care doresc să se stabilească pe termen lung în Norvegia. Oferta este deschisă până la 31 ianuarie 2026.