„Astăzi îl amintim pe Octav Stroici, un muncitor de 66 de ani care şi-a pierdut viaţa lucrând la renovarea turnului Torre dei Conti, aflat în centrul Romei. Octav a fost un om simplu şi muncitor. Acesta a venit în Italia pentru a-şi clădi un viitor mai bun şi s-a dedicat zi de zi unui loc de muncă care nu-şi primeşte prea des recunoaşterea meritată. După ore de luptă şi speranţă, inima i s-a oprit din a bate. Însă povestea lui trebuie să fie auzită. În spatele fiecărui şantier de construcţie se află oameni, nu cifre. În spatele fiecărei caschete galbene se află o viaţă, o familie, un vis. N-ar trebui să se moară de muncă”, se arată în mesajul scris pe un panou comemorativ.

foto Darius Stănescu/Realitatea.net

Strada din apropierea Turnului Torre dei Conti este închisă.

foto Darius Stănescu/Realitatea.net

Octav Stroici, muncitorul de 66 de ani, a fost scos de sub dărâmături după o amplă operațiune de salvare care a durat 11 ore. Din nefericire, acesta a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis un mesaj după vestea tragică. „În numele meu și al guvernului, îmi exprim profunda tristețe și condoleanțe pentru moartea tragică a lui Octav Stroici, muncitorul care a fost victima prăbușirii Torre dei Conti din Roma.”, a spus premierul italian.

Turnul Conti se afla în plin proces de restaurare atunci când a avut loc prăbușirea. Din fericire, numărul de victime a fost diminuat de faptul că zona din jurul clădirii era închisă circulației pietonale. La momentul prăbușirii, 11 muncitori se aflau în jurul turnului. Cinci dintre ei se aflau în interior, iar unul a fost rănit grav.