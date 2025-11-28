Pompierii militari vâlceni au fost solicitaţi, vineri dimineaţă, să intervină în cazul unei explozii produse din cauza unei butelii, la un imobil din cartierul Copăcelu, municipiul Râmnicu Vâlcea, urmată de incendiu.

Potrivit pompierilor, s-au deplasat de urgenţă la locul evenimentului forţe din cadrul Detaşamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare, o autospecială CBRN, o ambulanţă SMURD şi o ambulanţă SAJ.

La locul producerii incendiului a fost găsit un bărbat care prezenta are arsuri la cap. La ora transmiterii acestei știri victima primea îngrijiri din partea echipajelor medicale.