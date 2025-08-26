Actualul PIB pe cap de locuitor al Kazahstanului se ridică la 14.770 de dolari, ușor peste cel al Rusiei, care este de 14.260 de dolari. Este, de asemenea, superior Turkmenistanului (13.340 USD) și Chinei, a cărei cifră este estimată în jur de 13.690 de dolari.

În același timp, alte state din regiunea Asiei Centrale au înregistrat performanțe mai modeste. Georgiei și Armeniei li se atribuie un PIB pe cap de locuitor situat între 8.000 și 9.500 de dolari. Kârgâzstanul și Tadjikistanul, în schimb, sunt mult în urmă, înregistrând valori de doar aproximativ 3.000, respectiv 1.500 de dolari.

Investiții majore și creștere continuă

Pentru anul curent, Kazahstanul susține un val de investiții în sectoare strategice. Proiecte semnificative sunt derulate în domeniile transporturilor, logisticii, comunicațiilor, metalurgiei și industriei chimice. Aceste inițiative vizează stimularea accelerată a creșterii economice și consolidarea poziției regionale.

Resurse naturale și diversificarea economică în slujba prosperității

Creșterea rapidă a Kazahstanului poate fi atribuită, în mare măsură, bogăției sale naturale: petrol, gaze naturale, uraniu și o gamă variată de minerale dure. Acestea susțin activ exporturile și constituie baza puternică a economiei.

Pe lângă exploatarea resurselor, economia kazahă s-a orientat către diversificare, dezvoltând industrii cu valoare adăugată mai mare. Investițiile în educație și sănătate, precum și în domeniul serviciilor sociale, au avut un aport important pentru îmbunătățirea calității vieții populației și pentru creșterea pieței interne de consum.

Reformele guvernamentale și stabilitatea macroeconomică contribuie la dezvoltare

În paralel cu extinderea sectorului economic, guvernul a promovat reforme structurale și a atras investiții străine directe. Proiectele de infrastructură au fost extinse, modernizând astfel economia națională.

Politicile macroeconomice prudente, menținerea unei inflații moderate, stabilitatea monedei și echilibrul bugetar au oferit sprijin solid creșterii economice. Conjunctura a permis obținerea unor performanțe remarcabile care dau încredere în continuitatea trendului.

Performanțele în sectoarele cheie în primele opt luni

Datele din primele opt luni ale anului dezvăluie o creștere susținută în sectoare esențiale. Agricultura a înregistrat un avans de 3,7%, o realizare ce susține securitatea alimentară și veniturile rurale.

Sectorul transporturilor și logisticii a fost unul dintre cei mai dinamici, cu o creștere impresionantă de peste 22%, marcând o dezvoltare rapidă a infrastructurii și capacităților de distribuție.

Comerțul exterior menține o poziție centrală în economia Kazahstanului, reprezentând aproape 20% din PIB. În acest an, comerțul a crescut cu 8,6%, contribuind în mod decisiv la dinamica economică a țării.

