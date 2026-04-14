Scandalul a fost semnalat autorităților printr-un apel la 112, în jurul orei 16:00. La fața locului, polițiștii au găsit un grup de peste 10 persoane, iar conflictul ar fi izbucnit pe fondul consumului de alcool.

Polițist rănit în timpul intervenției, după ce a fost lovit de o piatră

În timp ce încercau să aplaneze conflictul, unul dintre polițiști a fost lovit în zona capului cu o piatră aruncată din direcția celor implicați. Ulterior, acesta s-a prezentat la Serviciul de Medicină Legală, unde medicii au stabilit că are nevoie de 6-7 zile de îngrijiri medicale. Viața sa nu a fost pusă în pericol.

Toate persoanele implicate în scandal au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. În urma verificărilor, anchetatorii au stabilit că femeia de 34 de ani este cea bănuită că a aruncat piatra care l-a rănit pe polițist.

Dosar penal pentru ultraj

Pe numele femeii a fost deschis un dosar penal pentru ultraj, dar și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și loviri sau alte violențe.

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Panciu a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, timp în care cercetările vor continua pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.