Curtea de Casație a ratificat hotărârea Tribunalului din Roma, stabilind că bărbatul trebuie să primească o alocație lunară de 3.800 de euro pentru a-i asigura un standard de trai comparabil cu cel din timpul căsniciei, conform publicației italiene Corriere.

Acest caz a generat dezbateri intense în Italia, fiind considerat de mulți drept un exemplu extrem al sistemului juridic care protejează partenerii mai vulnerabili din punct de vedere financiar, chiar și în situațiile în care aceștia nu depun eforturi pentru a-și îmbunătăți situația economică. Inițial, instanța de fond a decis ca femeia să plătească fostului soț suma de 10.000 de euro pe lună, dar ulterior aceasta a fost redusă. Alocația reprezintă un procent din veniturile lunare ale femeii, care sunt considerabile.

Deși femeia a contestat în instanță această obligație, susținând că fostul soț, acum în vârstă de 68 de ani, ar fi putut să își continue cariera de avocat, judecătorii au respins apelul său. Instanța a apreciat că, în timpul căsniciei, cuplul a avut un stil de viață adaptat la resursele financiare ridicate ale femeii și că, deși căsătoria s-a încheiat, standardele de trai trebuie să fie menținute.

Potrivit magistraților, articolul 438 din Codul Civil italian prevede că întreținerea trebuie acordată „proporțional cu nevoia celui care o solicită și cu condițiile economice ale celui care trebuie să o presteze”, însă nu poate depăși ceea ce este necesar pentru viața persoanei întreținute, ținând cont de statutul social al acesteia.



În această interpretare, bărbatul are dreptul la o indemnizație care să îi permită să trăiască în condiții similare celor avute în timpul mariajului, chiar dacă nu face nimic pentru a-și asigura veniturile prin muncă proprie.



Curtea de Casație a subliniat că există o diferență majoră între indemnizația de divorț cu scop compensatoriu și cea cu scop de asistență, scrie StiriDiaspora. În cazul de față, pensia acordată bărbatului nu este nici compensatorie, nici egalizatoare, ci are exclusiv un rol de susținere socială.



Astfel, verdictul stabilește un precedent important pentru cazurile viitoare, în special în situațiile în care unul dintre foștii soți beneficiază de o avere considerabilă. Atunci când există bunuri mari și o situație financiară semnificativ diferită între cei doi, indemnizația poate ajunge la sume importante, chiar dacă beneficiarul nu depune niciun efort pentru a-și îmbunătăți condiția economică.



În concluzie, femeia nu are altă opțiune decât să se conformeze hotărârii definitive și să continue să-și întrețină fostul soț, oferindu-i lunar cei 3.800 de euro stabiliți de instanță, o sumă considerată necesară pentru a-i menține statutul social și nivelul de trai cu care s-a obișnuit.

