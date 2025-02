Divorț cu acuzații de infidelitate

Tamara Gațu a cerut despăgubiri considerabile la Tribunal, solicitând daune morale de 500.000 de lei, precum și o pensie de întreținere. Pe fondul acestui proces tensionat, cei doi soți nu mai comunică direct, iar avocații sunt singurii care poartă discuțiile legale.

„Am vândut-o, pentru că altfel nu aveam unde să stau. Am vândut casa, jumătate din bani i-am dat soției și jumătate i-am oprit eu. Din jumătatea aceea am cumpărat un apartament în București. Tot timpul am fost în București, da. În Beiuș a fost procesul. Și acest lucru nu trebuie să îl comentez. Am fost pe terenul adversarei (n.r.- soției Tamara, cea care vrea despăgubiri de 100.000 de euro plus 5.000 de lei pensie lunară)”, a declarat Cristian Gațu pentru cancan.ro.

Unul dintre cele mai importante gesturi făcute de fostul sportiv în timpul acestui divorț a fost decizia de a-şi vinde casa din Corbeanca, unde locuia cu soția. Gațu a explicat că jumătate din suma obținută din vânzare i-a fost oferită soției sale, iar cealaltă jumătate a folosit-o pentru achiziționarea unui apartament în București.

Procesul continuă cu noi audieri

Următorul termen din procesul de divorț este programat în această lună, iar una dintre persoanele citate la tribunal este chiar menajera acuzată de implicare într-o relație cu fostul handbalist. Femeia a depus mărturie, jurând pe Biblie că este doar angajata familiei Gațu. Chiar și în fața unor imagini care o surprind alături de fostul sportiv, ținându-se de mână pe stradă, ea şi-a menținut declarația.

Pe lângă aspectele financiare, fostul sportiv a solicitat instanței recuperarea unor bunuri personale cu valoare sentimentală, printre care medalii, diplome, decorații sportive, precum și obiecte vestimentare legate de cariera sa.

Deși dezamăgit că divorțul său a ajuns în atenția publicului, Cristian Gațu a afirmat că și-a asumat toate acțiunile și nu regretă deciziile luate. Totodată, el a transmis că nu mai există nimic de împărțit cu fosta sa soție, Tamara Gațu primind deja jumătate din banii obținuți din vânzarea casei, precum și una dintre cele două mașini de familie.

Divorțul dintre Cristian Gațu și soția sa este în continuare în desfășurare, iar verdictul final urmează să fie stabilit în lunile următoare.