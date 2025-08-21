Cel mai recent raport realizat de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul INSP arată că de la începutul perioadei de supraveghere a infecţiei cu virusul West Nile (2 iunie 2025) până în 21 august s-au înregistrat 8 cazuri, dintre care 7 cazuri confirmate şi un caz probabil de infecţie cu virusul West Nile.

Unul dintre cazuri a fost semnalat la grupa de vârstă 10-19 ani, două la persoane cu vârste cuprinse între 60 şi 69 de ani şi patru cazuri la persoane în vârstă de 80 de ani şi peste.

Şapte dintre bolnavi sunt bărbaţi. Totodată, dintre cei opt pacienţi, şase sunt din mediul urban şi doi din rural.

Distribuţia pe judeţe (în funcţie de unitatea teritorială de expunere) este: municipiul Bucureşti (3), judeţul Dolj (1), judeţul Galaţi (1), judeţul Prahova (1), judeţul Sălaj (1), judeţul Vrancea (1).

Specialiştii recomandă populaţiei să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi, să utilizeze substanţe chimice repelente pentru ţânţari, să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (prin plase de protecţie la ferestre), să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei, să îndepărteze recipientele de apă stătută şi gunoiul menajer din gospodărie.